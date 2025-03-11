الصفحة الرئيسية أشياء ممكن أن تفعلها الفعاليات وورش العمل فعالية ترفيه أمسيات العشاء في حديقة تيرّا ننصح بالحجز مسبقًا! 21 نوفمبر • 17:00 - 20:00 (GMT+4) الأسعار • 395 درهم تيرّا، مدينة إكسبو دبي ننصح بالحجز مسبقًا! الهواء الطلق مناسبة لأصحاب الهمم وجهة عائلية عرض على الخريطة فعالية أمسيات العشاء في حديقة تيرّا تيرّا، مدينة إكسبو دبي الأسعار • 395 درهم مواقف سيارات A تيرّا | 5 مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 4 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد فعالية ترفيه احتفالية الخريف - ايقاعات من الهند 21 نوفمبر • 16:00 - 22:00 (GMT+4) 50 درهم إماراتي ساحة الوصل فعالية ترفيه مذاق حلو من قلب الطبيعة – تجربة صناعة الشوكولاتة في تيرّا 14 نوفمبر • 10:00 - 12:30 (GMT+4) 200 درهم تيرّا، مدينة إكسبو دبي