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  • Gather around the table at Terra
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أمسيات العشاء في حديقة تيرّا

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 21 نوفمبر 17:00 - 20:00 (GMT+4)
    • الأسعار  •  395 درهم
  • تيرّا، مدينة إكسبو دبي

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • الهواء الطلق
    • مناسبة لأصحاب الهمم
    • وجهة عائلية

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    Gather around the table at Terra
    Gather around the table at Terra
    • فعالية

    أمسيات العشاء في حديقة تيرّا

    • تيرّا، مدينة إكسبو دبي
    • الأسعار • 395 درهم

    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

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