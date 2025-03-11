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  • Media - Step up for the planet
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ساهموا في حماية كوكبنا

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 13 نوفمبر 00:56 - 12:00 (GMT+4)
    • السعر  •  مجاناً
  • ساحة الوصل

ننصح بالحجز مسبقًا!

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    Media - Step up for the planet
    Media - Step up for the planet
    • فعالية

    ساهموا في حماية كوكبنا

    • ساحة الوصل
    • السعر • مجاناً

    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

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    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

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    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

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