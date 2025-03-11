الصفحة الرئيسية أشياء ممكن أن تفعلها الفعاليات وورش العمل فعالية ترفيه ساهموا في حماية كوكبنا ننصح بالحجز مسبقًا! 13 نوفمبر • 00:56 - 12:00 (GMT+4) السعر • مجاناً ساحة الوصل ننصح بالحجز مسبقًا! عرض على الخريطة فعالية ساهموا في حماية كوكبنا ساحة الوصل السعر • مجاناً مواقف سيارات اليوبيل | E مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 9 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد فعالية ترفيه احتفالية الخريف - ايقاعات من الهند 21 نوفمبر • 16:00 - 22:00 (GMT+4) 50 درهم إماراتي ساحة الوصل فعالية ترفيه ساهموا في حماية كوكبنا 13 نوفمبر • 00:56 - 12:00 (GMT+4) مجاناً ساحة الوصل فعالية ترفيه مستكشفو تيرّا الصغار 12 نوفمبر • 16:30 - 18:00 (GMT+4) 150 درهم تيرّا، مدينة إكسبو دبي