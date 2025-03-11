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ادخلوا إلى عالم خلية النحل

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 22 نوفمبر 09:00 - 11:00 (GMT+4)
    • الأسعار  •  350 درهم إماراتي
  • تيرّا، مدينة إكسبو دبي

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • الهواء الطلق
    • مناسبة لأصحاب الهمم
    • وجهة عائلية

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    • فعالية

    ادخلوا إلى عالم خلية النحل

    • تيرّا، مدينة إكسبو دبي
    • الأسعار • 350 درهم إماراتي

    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

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    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

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    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

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