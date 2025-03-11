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  • Lululemon Event
  • فعالية
  • ترفيه

تحرّكوا، تواصلوا، اشعروا مع لولوليمون

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 30 أكتوبر 19:00 - 20:00 (GMT+4)
    • 31 أكتوبر 17:00 - 18:00 (GMT+4)
    • السعر  •  تبدأ من 100 درهماً
  • حديقة اليوبيل

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • الهواء الطلق

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    Lululemon Event
    Lululemon Event
    • فعالية

    تحرّكوا، تواصلوا، اشعروا مع لولوليمون

    • حديقة اليوبيل
    • السعر • تبدأ من 100 درهماً

    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

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    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

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    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

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