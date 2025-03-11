تخطي إلى المحتوى الرئيسي
  • Make time for wellbeing at the Good Energy Club
  • فعالية
  • ترفيه

نادي الطاقة الإيجابية –  وقتكم للحركة والرياضة !

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 15 نوفمبر 07:00 - 13:00 (GMT+4)
    • Price  •  مجاناً
  • تيرّا، مدينة إكسبو دبي

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • الهواء الطلق
    • مناسبة لأصحاب الهمم
    • وجهة عائلية

    عرض على الخريطة
    Make time for wellbeing at the Good Energy Club
    Make time for wellbeing at the Good Energy Club
    • فعالية

    نادي الطاقة الإيجابية –  وقتكم للحركة والرياضة !

    • تيرّا، مدينة إكسبو دبي
    • Price • مجاناً

    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

    استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة!

    اقرأ المزيد

    تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية

    استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة!

    اقرأ المزيد

    التنقل - عربات الأجرة الكهربائية

    عربة مجانية للتنقل!

    اقرأ المزيد