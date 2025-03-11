الصفحة الرئيسية أشياء ممكن أن تفعلها الفعاليات وورش العمل فعالية ترفيه انشروا أجواء الطاقة الإيجابية في «نادي الطاقة الإيجابية» ننصح بالحجز مسبقًا! 15 نوفمبر • 07:00 - 13:00 (GMT+4) Price • مجاناً تيرّا، مدينة إكسبو دبي ننصح بالحجز مسبقًا! عرض على الخريطة فعالية انشروا أجواء الطاقة الإيجابية في «نادي الطاقة الإيجابية» تيرّا، مدينة إكسبو دبي Price • مجاناً مواقف سيارات A تيرّا | 5 مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 4 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد فعالية ترفيه احتفالية الخريف - ايقاعات من الهند 21 نوفمبر • 16:00 - 22:00 (GMT+4) 50 درهم إماراتي ساحة الوصل فعالية ترفيه ساهموا في حماية كوكبنا 13 نوفمبر • 00:56 - 12:00 (GMT+4) مجاناً ساحة الوصل فعالية ترفيه مذاق حلو من قلب الطبيعة – تجربة صناعة الشوكولاتة في تيرّا 14 نوفمبر • 10:00 - 12:30 (GMT+4) 200 درهم تيرّا، مدينة إكسبو دبي فعالية ترفيه مستكشفو تيرّا الصغار 12 نوفمبر • 16:30 - 18:00 (GMT+4) 150 درهم تيرّا، مدينة إكسبو دبي