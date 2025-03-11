حفلة Blue في حديقة اليوبيل

ننصح بالحجز مسبقًا!
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- 25 أكتوبر • 20:00 - 23:59 (GMT+4)
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- السعر • ابتداءً من 299 درهماً
- منطقة اليوبيل
- تُفتح الأبواب الساعة 18:30
ننصح بالحجز مسبقًا!
ستؤدي فرقة بلو عرضاً موسيقياً في دبي في 25 أكتوبر بحديقة اليوبيل
حديقة اليوبيل
سُمّيت حديقة اليوبيل بهذا الاسم احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مساحة مخصّصة لإقامة الاحتفالات. ومن أعلى برج المراقبة "حديقة الثريا"، يمكنك الاستمتاع بإطلالات بانورامية خلّابة لمدينة إكسبو دبي.
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حديقة اليوبيل
"اكتشف سحر حديقة اليوبيل في مدينة إكسبو دبي، وهي وجهة متعددة الاستخدامات تقع في قلب المدينة. تتسع الحديقة لما يصل إلى 12,000 ضيف وقوفاً، ما يجعلها الخيار الأمثل لاستضافة الفعاليات الكبرى، مثل اللقاءات المؤسسية، وحفلات الزفاف الكبيرة، وإطلاق المنتجات على نطاق واسع. وتُجسد حديقة اليوبيل روح دبي الحقيقية من خلال مزيجها الفريد من المرافق العصرية واللمسات العربية الأصيلة. توفر الوجهة تجربة استثنائية للفعاليات بفضل أنظمة الصوت والإضاءة المتطورة، إلى جانب فريق متخصص لدعم الفعاليات يحرص على تلبية مختلف المتطلبات. تخيّل إقامة فعاليتك المقبلة على خلفية أفق دبي المذهل، في أجواء تجمع بين الإبداع والتميّز. "
مواقف سيارات اليوبيل | E
مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 9 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم