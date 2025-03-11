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حفلة Blue في حديقة اليوبيل

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 25 أكتوبر 20:00 - 23:59 (GMT+4)
    • السعر  •  ابتداءً من 299 درهماً
  • منطقة اليوبيل
  • تُفتح الأبواب الساعة 18:30

ننصح بالحجز مسبقًا!

ستؤدي فرقة بلو عرضاً موسيقياً في دبي في 25 أكتوبر بحديقة اليوبيل

    • بتذكرة دخول
    • دورات المياه متاحة
    عرض على الخريطة
    Blue | Media
    Blue | Media
    • فعالية

    حفلة Blue في حديقة اليوبيل

    • منطقة اليوبيل
    • السعر • ابتداءً من 299 درهماً

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