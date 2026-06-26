الصفحة الرئيسية أشياء ممكن أن تفعلها الفعاليات وورش العمل فعالية ترفيه المجتمع A taste of the hive 27 يونيو • 00:00 - 00:00 (GMT+4) Price • ê 350 تيرّا، مدينة إكسبو دبي نبذة عن عرض على الخريطة فعالية المجتمع A taste of the hive تيرّا، مدينة إكسبو دبي Price • ê 350 موقف سيارات تيرا B | 6 مواقف مجانية للسيارات العامة مواقف سيارات تيرا A - 5 مواقف مجانية للسيارات العامة، يضم 4 مواقف مخصصة لذوي أصحاب الهمم التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد فعالية حفلة Bloodywood في حديقة اليوبيل 24 أكتوبر • 20:00 - 23:59 (GMT+4) ابتداءً من 125 درهماً