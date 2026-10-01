يوم المعلم العالمي: هل يتغير دور المدرسين في عصر الذكاء الاصطناعي؟

استعدوا للعودة إلى المدارس مع التعلم النشط السهل في المنزل

مع استعداد الأطفال للعام الدراسي المقبل، تشارك سوزان فيشر، مديرة التعليم والأثر في قطاع التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، نصائح بسيطة وعملية للآباء الراغبين في تجهيز أطفالهم للعودة إلى المدارس