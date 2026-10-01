الصفحة الرئيسية مدونة مقالات الجذور الجذور التعليم يوم المعلم العالمي: هل يتغير دور المدرسين في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الجذور الثقافة أعمال فنية مبهرة تنتشر في أرجاء المدينة استكشف 11 عملاً فنياً عاماً مبهراً في أرجاء مدينة إكسبو دبي – حيث تلتقي الأفكار المعاصرة بالإلهام الخالد. الجذور التعليم استعدوا للعودة إلى المدارس مع التعلم النشط السهل في المنزل مع استعداد الأطفال للعام الدراسي المقبل، تشارك سوزان فيشر، مديرة التعليم والأثر في قطاع التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، نصائح بسيطة وعملية للآباء الراغبين في تجهيز أطفالهم للعودة إلى المدارس الجذور الريادة كيف تسهم المرأة الإماراتية في بناء مستقبل أكثر مرونة ومقاوِمة للتحديات في دولة الإمارات بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية 2026، تسلط رائدات إماراتيات في مجالات الصحة، والتكنولوجيا، والسياحة، والتعليم، والمجتمع الضوء على مفاهيم القيادة والمرونة والمسؤولية.