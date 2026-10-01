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يوم المعلم العالمي: هل يتغير دور المدرسين في عصر الذكاء الاصطناعي؟

Oct 1, 2026 3 دقائق قراءة سارة الجلّاد