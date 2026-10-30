الصفحة الرئيسية مدونة مقالات الجذور الجذور الثقافة يوم العلم الإماراتي 2026:قصة تجمع العالم حول قيم مشتركة الجذور الثقافة يوم العلم الاماراتي، حين يصطف الجميع خلف راية الوطن تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة سنويا في الثالث من نوفمبر من كل عام بمناسبة يوم العلم، قصة تعكس روح الامتنان للقادة المؤسسين وتعلي من قيمة الاتحاد تحت راية الوطن الجذور التعليم يوم المعلم العالمي: هل يتغير دور المدرسين في عصر الذكاء الاصطناعي؟ كشفت أحدث دراسة دولية للتعليم والتعلم أن 90% من المعلمين في الإمارات راضون تماماً عن دورهم. تعرفوا على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم مع الحفاظ على الأثر الجوهري لدور المعلم الجذور الثقافة أعمال فنية مبهرة تنتشر في أرجاء المدينة استكشف 11 عملاً فنياً عاماً مبهراً في أرجاء مدينة إكسبو دبي – حيث تلتقي الأفكار المعاصرة بالإلهام الخالد.