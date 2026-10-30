يوم العلم الإماراتي 2026:قصة تجمع العالم حول قيم مشتركة

يوم المعلم العالمي: هل يتغير دور المدرسين في عصر الذكاء الاصطناعي؟

كشفت أحدث دراسة دولية للتعليم والتعلم أن 90% من المعلمين في الإمارات راضون تماماً عن دورهم. تعرفوا على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم مع الحفاظ على الأثر الجوهري لدور المعلم