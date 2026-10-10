يوم العلم الاماراتي، حين يصطف الجميع خلف راية الوطن

المجلس: دليل سريع لآداب الثقافة الإماراتية للمقيمين والسياح

] قبل أن تطارد غروب الشمس في منطقة القدرة أو تلتقط صور السيلفي في ساحة الوصل، تأكد أن لياقتك الاجتماعية تضاهي في قوتها كوب الكرك الذي تحمله.