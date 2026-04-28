بودكاست | الحلقة 13: التعليم كخطوة جوهرية لبناء عقلية النجاح وإطلاق العنان للفرص

البودكاست | الحلقة 14 – كيف تُسهم دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل استكشاف الفضاء

في هذه الحلقة من بودكاست "بلوبرينت"، يحاور شولتو دوغلاس-هوم معالي سالم حميد المري حول الدور المتنامي لدولة الإمارات في قطاع الفضاء، بدءاً من الأقمار الاصطناعية وبرامج رواد الفضاء، وصولاً إلى المهمات القمرية ومهمات استكشاف المريخ.