بودكاست | الحلقة 13: التعليم كخطوة جوهرية لبناء عقلية النجاح وإطلاق العنان للفرص
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الحلقة 12: مستقبل سباقات السيارات وكيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة المشجعين
من المضمار إلى التكنولوجيا. ينضم سعادة علي العلي، الرئيس التنفيذي لنادي دبي للسباقات، إلى برنامج بلوبرينت لمناقشة مستقبل سباقات الخيل - وكيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة المشجعين.
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البودكاست | الحلقة 14 – كيف تُسهم دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل استكشاف الفضاء
في هذه الحلقة من بودكاست "بلوبرينت"، يحاور شولتو دوغلاس-هوم معالي سالم حميد المري حول الدور المتنامي لدولة الإمارات في قطاع الفضاء، بدءاً من الأقمار الاصطناعية وبرامج رواد الفضاء، وصولاً إلى المهمات القمرية ومهمات استكشاف المريخ.