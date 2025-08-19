الصفحة الرئيسية جناح المرأة جناح المرأة المرحلة الأولى دروس تعليمية متقدمة عبر الإنترنت المرحلة الثانية برنامج معمق قائم على نظام المجموعات المرحلة الأولى دروس تعليمية متقدمة عبر الإنترنت المرحلة الثانية برنامج معمق قائم على نظام المجموعات المرحلة الأولى Finding purpose and building confidence - Monday 28 September, 1000 - 1130 (GST) Personal branding and profile building - Wednesday 30 September, 1000 - 1130 (GST) Fireside Chat - Thursday 1 October, 1000 - 1130 (GST) Career development and navigation - Thursday 5 October, 1000 - 1130 (GST) First 90 days success strategy - Wednesday 7 October, 1000 - 1130 (GST) Fireside Chat - Thursday 8 Oct, 1000 - 1130 (GST) المرحلة الثانية المشاركة مجانية دون أي رسوم - انطلاقاً من سعينا لتحقيق أثر إيجابي تعلم مخصص حسب احتياجاتك ورش عمل مصممة بناءً على تحليل الفجوة المهارية لديكِ الإرشاد وبناء العلاقات إرشاد فردي من خبراء محترفين والوصول إلى شبكة أرباب العمل شهادات إبراز إنجازاتك بشهادات تمنح لكل مرحلة فرص مهنية الوصول إلى شبكات مهنية من يستطيع التقديم؟ هل يوجد رسم؟ هل أحتاج إلى خبرة في صناعة معينة؟ هل هذا هو نفس البرنامج الذي تم تنفيذه سابقاً؟ ما الذي يجعل هذا البرنامج مختلفاً؟ هل يضمن البرنامج لي وظيفة؟ كم من الوقت سأحتاج إلى تخصيصه؟ ماذا يحدث بعد تخرجي؟