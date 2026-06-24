الصفحة الرئيسية أشياء ممكن أن تفعلها الفعاليات وورش العمل فعالية المجتمع في الوقت المناسب: الخصوبة والانتظار والأعباء التي تتحملها المرأة 24 يونيو • 10:00 - 12:30 (GMT+4) رسوم الدخول • مجاناً نيكسس، الطابق الأول، منطقة الفرص. تفاصيل الفعالية داخلي عرض على الخريطة فعالية المجتمع في الوقت المناسب: الخصوبة والانتظار والأعباء التي تتحملها المرأة نيكسس، الطابق الأول، منطقة الفرص. رسوم الدخول • مجاناً التنقل - عربات الأجرة الكهربائية عربة مجانية للتنقل! اقرأ المزيد تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية استأجر دراجة كهربائية لتستمتع بطريقة ممتعة وصديقة للبيئة في استكشاف المدينة! اقرأ المزيد تنقّل في المكان بالسكوتر الكهربائية استقل سكوترًا كهربائيًا للتنقل في أرجاء المدينة بسرعة وسهولة! اقرأ المزيد فعالية حفلة Bloodywood في حديقة اليوبيل 24 أكتوبر • 20:00 - 23:59 (GMT+4) ابتداءً من 125 درهماً