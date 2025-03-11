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  • Brushstrokes & Breakfast at Terra Garden
  • فعالية
  • ترفيه

ادخلوا إلى عالم خلية النحل

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • 28 نوفمبر 09:00 - 12:00 (GMT+4)
    • الأسعار  •  165 درهم إماراتي
  • تيرّا، مدينة إكسبو دبي

ننصح بالحجز مسبقًا!

    • الهواء الطلق
    • مناسبة لأصحاب الهمم
    • وجهة عائلية

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    Brushstrokes & Breakfast at Terra Garden
    Brushstrokes & Breakfast at Terra Garden
    • فعالية

    ادخلوا إلى عالم خلية النحل

    • تيرّا، مدينة إكسبو دبي
    • الأسعار • 165 درهم إماراتي

    تنقّل في المدينة بالدراجات الكهربائية

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