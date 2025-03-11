الصفحة الرئيسية تنزيل الكتيّب (18 ميجابايت) ساحة الوصل | السعة: 3,000 وقوفًا، 820 جالساً، 750 لحفلات العشاء، 1,000 مختلط مطل الؤلؤ | السعة: 65 مقعداً مساحات الوصل | السعة: 200 وقوفاً، 80 جالساً شلالات إكسبو - سيريل | السعة: 1,000 واقفاً، 350 لحفلات العشاء، 400 مختلط الدور الأرضي | السعة: 100 حلقة الأنشطة | السعة: 500 المساحة الشمالية | السعة: 100 مدرج تيرّا | السعة: 130 غرف اجتماعات المها | السعة: 20 المطلّ | السعة: 275 حلقة الوادي | السعة: 85 السطح | السعة: 150 جزيرة طاقة | السعة: 30 الساحة | السعة: 1,300 المنتدى | السعة: 140 المدرج | السعة: 440 القاعة | السعة: 280 صالة كبار الشخصيات | السعة: 20 مركز نكسس | السعة : 250 غرفة مؤتمرات نكسس | السعة: 10 استراحة نكسس للقادة | السعة: 10 استراحة الملتقى | السعة: 100 فرد، 40 مقعدًا غرفة نكسس للانتظار | السعة: 4 مطل الحديقة | السعة: 50 فرد، 25 مقعدًا مطل الغروب | السعة: 50 فرد، 25 مقعدًا حديقة الفرسان | السعة: 4000 شخص وقوفاً، 3000 شخص جلوساً على الأرض، 1100 شخص للمآدب (بدون خلط بين الوقوف والجلوس) مدرج دبي ميلينيوم | السعة: 2500 شخص وقوفاً، 1500 شخص جلوساً، لا يوجد حفل عشاء، لا يوجد خلط حديقة اليوبيل | السعة: 10000 شخص وقوفاً، 6000 شخص جلوساً، 2000 شخص في حفلات العشاء، لا يوجد خلط حلبة مدينة إكسبو | السعة: 70,000 وقوفاً بوابات دخول إكسبو | السعة: 16,000 وقوفًا، 9,130 لحفلات العشاء، 10,956 مختلط لطيفة ومدينة الفضاء | السعة: 250 ملعب مغامرات راشد | السعة: 250 نبذة عن المركز: الموقع: مساحة مخصّصة للفعاليات: الخدمات المقدّمة: