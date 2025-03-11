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تنزيل الكتيّب (18 ميجابايت)
مساحات الوصل | السعة: 200 وقوفاً، 80 جالساً
المساحة الشمالية | السعة: 100
جزيرة طاقة | السعة: 30
صالة كبار الشخصيات | السعة: 20
مطل الغروب | السعة: 50 وقوفاً، 25 جالساً
ملعب مغامرات راشد | السعة: 250
  • Offer Business | DEC South

نبذة عن المركز:

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