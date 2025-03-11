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Commercial licence:

Service Licence:

Light industrial licence:

Business Licence :

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خارج الإمارات

تحميل PDF: كيفية تأسيس عملك في مدينة إكسبو دبي, 641 KB
تحميل PDF: نموذج طلب تأسيس الأعمال - فرع لشركة كيان جديد, 379 KB
تحميل PDF: نموذج طلب تأسيس الأعمال - فرع, 308 KB
تحميل PDF: الأنشطة التجارية المقيدة في مدينة إكسبو دبي - الأطعمة والمشروبات؛ الشيشة والكحول, 962 KB
تحميل PDF: Ultimate Beneficial Owner Declaration, 263 KB

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