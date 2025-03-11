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|خارج الإمارات
تحميل PDF: كيفية تأسيس عملك في مدينة إكسبو دبي, 641 KB
كيفية تأسيس عملك في مدينة إكسبو دبي
641 KB • PDF
تحميل PDF: نموذج طلب تأسيس الأعمال - فرع لشركة كيان جديد, 379 KB
نموذج طلب تأسيس الأعمال - فرع لشركة كيان جديد
379 KB • PDF
تحميل PDF: نموذج طلب تأسيس الأعمال - فرع, 308 KB
نموذج طلب تأسيس الأعمال - فرع
308 KB • PDF
تحميل PDF: الأنشطة التجارية المقيدة في مدينة إكسبو دبي - الأطعمة والمشروبات؛ الشيشة والكحول, 962 KB
الأنشطة التجارية المقيدة في مدينة إكسبو دبي - الأطعمة والمشروبات؛ الشيشة والكحول
962 KB • PDF
تحميل PDF: Ultimate Beneficial Owner Declaration, 263 KB
Ultimate Beneficial Owner Declaration
263 KB • PDF