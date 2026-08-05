الصفحة الرئيسية مدونة مقالات نبض المدن نبض المدن التعليم صيف مليء بالاستكشاف والاستكتشاف في انتظاركم في مدينة إكسبو دبي للأطفال والكبار تحميل PDF: 260625 PRL Summer newsletter EN-62-, 1.1 MB 260625 PRL Summer newsletter EN-62- 1.1 MB • PDF نبض المدن البحث من الفضول إلى الابتكار: كيف تصنع المخيمات الصيفية مهارات قادة المستقبل؟ في اليوم العالمي للشباب، اكتشفوا كيف تمنح المعسكرات الصيفية في مدينة إكسبو دبي الأطفال الحرية للاستكشاف وتطوير مهارات المستقبل بعيداً عن الفصول الدراسية نبض المدن البحث أماكن هادئة في دبي: وجهات بعيدة عن صخب المدينة للاستمتاع بالهدوء لأطول وقت تبحثون عن أماكن هادئة في دبي تمنحكم استراحة من جدول الحياة المتسارع؟ اكتشفوا وجهات ساحرة بدءاً من حي الفهيدي إلى مدينة إكسبو واستمتعوا بالاسترخاء والتمهل نبض المدن الإنسان منارة: البرنامج الذي يحول الشمول من رؤية إلى فرص منارة هو التزام مدينة إكسبو دبي بتحويل الشمول إلى عمل – خلق مسارات ذات معنى للأشخاص ذوي العزم من خلال الفرص والدعم والانتماء.