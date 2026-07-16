البودكاست | الحلقة 14 – كيف تُسهم دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل استكشاف الفضاء

بودكاست | الحلقة 11: ماذا لو لم يكن التوتر شيئًا نتحمله ببساطة؟

ماذا لو لم يكن التوتر شيئًا نتحمله فحسب، بل شيئًا يمكننا فهمه وإدارته، بل وحتى الوقاية منه؟ "أليس لو" هنا للإجابة على هذا السؤال