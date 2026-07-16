الصفحة الرئيسية مدونة بلو برينت بلو برينت التصميم البودكاست | الحلقة 14 – كيف تُسهم دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل استكشاف الفضاء تابع البودكاست على: Anghami Spotify Apple السابق بلو برينت التصميم بودكاست | الحلقة 13: التعليم كخطوة جوهرية لبناء عقلية النجاح وإطلاق العنان للفرص في هذه الحلقة من بودكاست "بلو برنت"، يناقش شولتـو دوغلاس-هوم مع توماس دكلينغ، مدير كليّة دبي، دور منظومة التعليم في دبي في تعزيز الصمود والتنوّع والقدرات البشرية. بلو برينت التصميم بودكاست | الحلقة 13: التعليم كخطوة جوهرية لبناء عقلية النجاح وإطلاق العنان للفرص في هذه الحلقة من بودكاست "بلو برنت"، يناقش شولتـو دوغلاس-هوم مع توماس دكلينغ، مدير كليّة دبي، دور منظومة التعليم في دبي في تعزيز الصمود والتنوّع والقدرات البشرية. بلو برينت التصميم الحلقة 12: مستقبل سباقات السيارات وكيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة المشجعين من المضمار إلى التكنولوجيا. ينضم سعادة علي العلي، الرئيس التنفيذي لنادي دبي للسباقات، إلى برنامج بلوبرينت لمناقشة مستقبل سباقات الخيل - وكيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة المشجعين. بلو برينت المجتمع بودكاست | الحلقة 11: ماذا لو لم يكن التوتر شيئًا نتحمله ببساطة؟ ماذا لو لم يكن التوتر شيئًا نتحمله فحسب، بل شيئًا يمكننا فهمه وإدارته، بل وحتى الوقاية منه؟ "أليس لو" هنا للإجابة على هذا السؤال