Why green credentials are becoming even more commercially valuable in Dubai

اليوم العالمي لمحو الأمية 2026: ما الذي يعنيه محو الأمية لأجيال اليوم ؟

يمكنك قراءة رسالة، والتنقل في تطبيق، واستخلاص معلومات من قائمة دون تفكير. لكن في عالم تتشكل فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وكمّ لا ينتهي من المعلومات، بدأت كلمة 'مثقف' تعني شيئا مختلفا قليلا