الصفحة الرئيسية مدونة مقالات بيتا بيتا الرخصة الخضراء من مدينة إكسبو دبي Why green credentials are becoming even more commercially valuable in Dubai بيتا التعليم اليوم العالمي لمحو الأمية 2026: ما الذي يعنيه محو الأمية لأجيال اليوم ؟ يمكنك قراءة رسالة، والتنقل في تطبيق، واستخلاص معلومات من قائمة دون تفكير. لكن في عالم تتشكل فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وكمّ لا ينتهي من المعلومات، بدأت كلمة 'مثقف' تعني شيئا مختلفا قليلا بيتا تكنولوجيا How technology is changing the future of travel Not long ago, travel meant passport stamps, guidebooks and paper maps that never quite folded back into shape. Today, technology has made getting from A to B almost effortless. So, what comes next? بيتا التصميم مختبرات حضرية: مدن تقود الابتكار لطالما كانت المدن محركات للتقدم، حيث تولد الأفكار وتتغير أنماط حياتنا وعملنا وترفيهنا.