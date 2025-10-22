الصفحة الرئيسية الأعمال في مدينة إكسبو دبي تأسيس الأعمال انطلقوا بأعمالكم إلى فضاء آرحب مارسوا أعمالكم بسهولة وبالأسلوب الأمثل لكم إطلالات مكتبية ملهمة، من مشاهد الأفق إلى المناظر الحضرية المبتكرة مساحات عمل إضافية متاحة: مكاتب مفروشة ومساحات عمل مشتركة ومراكز أعمال مشتركة البنية التحتية: مساحات مكتبية عالية التقنية، وحلول أعمال مرنة، ومرافق أساسية الباقات باقة الانطلاقة احصل على رخصتك وابدأ أعمالك، الخيار الأمثل لروّاد الأعمال الأفراد الذين لا يخططون للتوظيف بعد. AED ê12,520 / السنة باقة التسارع مصمّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق النامية التي تحتاج إلى مرونة أكبر وقدرة على زيادة عدد الموظفين. AED ê17,070 / السنة باقة التوسّع 4 تأشيرات و6 أنشطة تجارية وبطاقة منشأة، الخيار الأنسب للفرق التي تخطط للتوظيف. AED ê21,070 / السنة باقة الارتقاء مصمّمة للشركات القائمة والفرق النامية التي تحتاج إلى حصة أكبر من التأشيرات وعدد أكبر من الأنشطة التجارية ضمن رخصة واحدة. AED ê25,070 / السنة رخصة الاعمال رخصة أعمال لمدة 3 سنوات مصممة لدعم نمو أعمالك، مع خيارات مساحات عمل تناسب احتياجاتك. ابتداءً من AED ê38,020 / 3 سنوات داخل الدولة خارج الدولة 1 تحدثوا إلى مديري الحسابات لدينا 2 قدّم طلبك عبر الإنترنت 3 ادفع وتحقق ووقّع 4 أكمل الإجراءات واستلم رخصتك تواصل مع المزيد من الأشخاص، وابنِ شراكات، واكتشف طرقًا جديدة للنجاح في بيئة تعاونية حقيقية. مساحات مشتركة وتعاونية للأفراد والفرق الصغيرة. حلول مرنة تناسب الشركات بمختلف أحجامها. معرفة المزيد افتح في خرائط غوغل