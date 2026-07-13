دليل المدينة الاثنين، 13 يوليو 2026 التنقل - عربات الأجرة الكهربائية خريطة المدينة للطعام اليوم, 13 يوليو غدًا لا تفوّت الفعاليات 09:00 فعالية ترفيه الأسعار • * من 152 درهم / يوم تيرّا، مدينة إكسبو دبي 10:00 وجهات المطاعم a11y.promotion يُقام في مقهى بي إكس بي 14:00 وجهات المطاعم a11y.promotion يُقام في مطعم ومقهى تشوي استكشف أفضل العروض في المدينة عرض العروض الترويجية وجهات مُختارة وجهات المطاعم مطعم $$$ جناح الصين، منطقة الفرص المعالم والحدائق وجهة $$$ تيرّا، مدينة إكسبو دبي وجهات المطاعم مطعم عرض ترويجي $$$ منطقة الاستدامة المعالم والحدائق وجهة Pricing • 75 درهماً منطقة الاستدامة وجهات المطاعم لاونج عرض ترويجي $$$ Sky Quarter A - Building 7 - GF - Unit 001 استكشف فعاليات المدينة فعاليات المعالم والحدائق دورات المياة معلومات تهمك الحانات المواقف سكني